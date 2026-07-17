Президент Аргентины наденет куртку нефтяника на финал ЧМ

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что будет смотреть финал чемпионата мира по футболу, в котором сыграет национальная команда, в своей резиденции и не изменит традиции приносить удачу.
В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы 19 июля в Нью-Йорке встретятся с действующими чемпионами Европы испанцами.
«Мы будем продолжать смотреть (матч) в Оливосе (президентская резиденция — ред.), я все матчи смотрел в Оливосе. И даже больше — я смотрю в куртке одной из нефтяных компаний, мне жарко, но однажды я ее снял, и нам забили гол, поэтому я ее больше никогда не сниму», — сказал Милей в интервью Radio Mitre.
В случае, если Аргентина одержит победу, она дважды подряд станет чемпионами мира. Это удавалось только Бразилии и Италии за всю историю чемпионатов мира.