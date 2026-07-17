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Паула Бадоса призналась, что ее вдохновляет футбольная сборная Испании

Бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала, что ее мотивирует успех национальной команды на чемпионате мира по футболу — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В матче второго круга турнира категории WTA 250 в Яссах Бадоса обыграла россиянку Алевтину Ибрагимову — 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

— Победа Испании на чемпионате мира вас тоже мотивирует?


— Конечно! Я готова к финалу чемпионата мира в воскресенье и надеюсь, что сама тоже буду в финале. Давайте поболеем за Испанию! У нас все получится, — сказала Бадоса в интервью на корте после встречи.

В четвертьфинале Бадоса встретится с представительницей Венгрии Панной Удварди, которая занимает 59-е место в мировом рейтинге.

В воскресенье, 19 июля, сборная Испании сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу в Нью-Джерси. В этот же день состоится решающий матч турнира WTA 250 в Яссах.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
-
Аргентина
-
Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70176 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти