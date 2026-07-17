Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Войводина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Алюминий
0
:
Шериф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Европа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
3
:
Конна'с Куэй
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:6
Силекс
0
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2

Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде

Решающий матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины может быть перенесен из-за ухудшения качества воздуха, вызванного лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Ole.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: @fobosplanetreal

Финал ЧМ-2026 должен пройти в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».

Из-за природных пожаров густой смог накрыл несколько канадских регионов и распространился на север США. Из-за опасного уровня загрязнения воздуха сегодня был перенесен матч регулярного чемпионата МЛС между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс».

На данный момент индекс качества воздуха (AQI) в Нью-Йорке составляет 183 пункта, что говорит о высоком уровне загрязнения. В некоторых районах США показатели AQI приближаются к 300 пунктам.

Отмечается, что вероятность переноса финального матча ЧМ-2026 останется невысокой, однако полностью такой вариант не исключается. В ФИФА рассчитывают, что к игре ситуация полностью нормализуется.

По информации Канадского межведомственного центра лесных пожаров (CIFFC), в стране сейчас зарегистрировано 876 активных природных пожаров, 202 из которых остаются полностью неконтролируемыми.