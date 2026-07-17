Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде

Финал ЧМ-2026 должен пройти в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».
Из-за природных пожаров густой смог накрыл несколько канадских регионов и распространился на север США. Из-за опасного уровня загрязнения воздуха сегодня был перенесен матч регулярного чемпионата МЛС между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс».
На данный момент индекс качества воздуха (AQI) в Нью-Йорке составляет 183 пункта, что говорит о высоком уровне загрязнения. В некоторых районах США показатели AQI приближаются к 300 пунктам.
Отмечается, что вероятность переноса финального матча ЧМ-2026 останется невысокой, однако полностью такой вариант не исключается. В ФИФА рассчитывают, что к игре ситуация полностью нормализуется.
По информации Канадского межведомственного центра лесных пожаров (CIFFC), в стране сейчас зарегистрировано 876 активных природных пожаров, 202 из которых остаются полностью неконтролируемыми.