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Возинья рассказал, как изменилась его жизнь после ЧМ-2026

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал гостем утреннего шоу CBS Mornings, где рассказал о впечатлениях от участия в чемпионате мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

40-летний вратарь помог команде, представляющей небольшое островное государство в Африке с населением чуть более полумиллиона человек, не проиграть ни одного матча ЧМ-2026 в основное время.

«Я очень счастлив и благодарен тому, что произошло в моей жизни. Конечно, такого нельзя ожидать, но это было безумно, невероятно, что нельзя передать словами. Сейчас мне немного сложно, потому что я привык быть неизвестным, однако я люблю общаться с людьми. В Кабо-Верде мы любим принимать гостей, мы, например, готовим на улице и можем есть на пороге, но теперь я так сделать не могу. Однако в конечном счете я очень счастлив, потому что раньше мы говорили: “Мы с Кабо-Верде”. И когда ты говоришь это где угодно в мире, люди спрашивают: “Где это?” А теперь нам не нужно этого делать. Думаю, это лучшее, что могло случиться», — сказал Возинья.

За последний месяц число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло более чем в 600 раз — с 45 тысяч до 29 миллионов. Благодаря этому он стал самым популярным вратарем в мире по количеству подписчиков.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), а в 1/16 финала в дополнительное время уступила действующим чемпионами мира — аргентинцам (2:3).

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.