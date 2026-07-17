Возинья рассказал, как изменилась его жизнь после ЧМ-2026

«Я очень счастлив и благодарен тому, что произошло в моей жизни. Конечно, такого нельзя ожидать, но это было безумно, невероятно, что нельзя передать словами. Сейчас мне немного сложно, потому что я привык быть неизвестным, однако я люблю общаться с людьми. В Кабо-Верде мы любим принимать гостей, мы, например, готовим на улице и можем есть на пороге, но теперь я так сделать не могу. Однако в конечном счете я очень счастлив, потому что раньше мы говорили: “Мы с Кабо-Верде”. И когда ты говоришь это где угодно в мире, люди спрашивают: “Где это?” А теперь нам не нужно этого делать. Думаю, это лучшее, что могло случиться», — сказал Возинья.