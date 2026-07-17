Тюкавин рассказал, за кого болел на ЧМ-2026

«На чемпионате мира болел за Португалию, расстроился, когда Роналду вылетел. В финале Аргентина — Испания буду болеть за испанцев, это будет классный матч. Парагвайцы на этом ЧМ как смогли, так и сыграли. Касерес молодец. Жду, что он отдаст больше голевых передач, чем в прошлом сезоне», — сказал Тюкавин.