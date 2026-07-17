Тюкавин рассказал, за кого болел на ЧМ-2026

«На чемпионате мира болел за Португалию, расстроился, когда Роналду вылетел. В финале Аргентина — Испания буду болеть за испанцев, это будет классный матч. Парагвайцы на этом ЧМ как смогли, так и сыграли. Касерес молодец. Жду, что он отдаст больше голевых передач, чем в прошлом сезоне», — сказал Тюкавин.
Сборная Португалии дошла до ⅛ финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании (0:1). Для 41-летнего Роналду это был шестой мундиаль в карьере. Он принял участие в пяти матчах и забил три мяча — два в ворота сборной Узбекистана (5:0) во 2-м туре группового этапа и один с пенальти в ворота сборной Хорватии (2:1) в 1/16 финала.
Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
«Динамо» откроет новый сезон РПЛ в субботу, 25 июля, домашним матчем против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.