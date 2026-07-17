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Отец Ламина Ямаля объяснил, почему не поехал на ЧМ-2026

Мунир Насрауи, отец нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, рассказал, почему не отправился на чемпионат мира-2026, чтобы лично поддержать сына.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Испании 19 июля встретится с Аргентиной в финальном матче чемпионата мира-2026. Встреча пройдет в Нью-Джерси. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
-
Аргентина
-

«Мне очень тяжело. У меня эпилепсия, мне приходится принимать довольно много таблеток в день, и иногда у меня случаются припадки.

Волнение и возбуждение могут вызвать у меня эпилептический припадок. Поэтому всегда нужно все тщательно обдумывать, и перед поездкой нужно думать обо мне, о нем и о тех, кто меня окружает. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома и наблюдать за происходящим», — сказал Мунир Насрауи ведущему «Y ahora Sonsoles» Андреа Сунье.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70176 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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