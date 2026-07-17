Отец Ламина Ямаля объяснил, почему не поехал на ЧМ-2026

«Мне очень тяжело. У меня эпилепсия, мне приходится принимать довольно много таблеток в день, и иногда у меня случаются припадки.



Волнение и возбуждение могут вызвать у меня эпилептический припадок. Поэтому всегда нужно все тщательно обдумывать, и перед поездкой нужно думать обо мне, о нем и о тех, кто меня окружает. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома и наблюдать за происходящим», — сказал Мунир Насрауи ведущему «Y ahora Sonsoles» Андреа Сунье.