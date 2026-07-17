Отец Ламина Ямаля объяснил, почему не поехал на ЧМ-2026

Сборная Испании 19 июля встретится с Аргентиной в финальном матче чемпионата мира-2026. Встреча пройдет в Нью-Джерси. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
«Мне очень тяжело. У меня эпилепсия, мне приходится принимать довольно много таблеток в день, и иногда у меня случаются припадки.
Волнение и возбуждение могут вызвать у меня эпилептический припадок. Поэтому всегда нужно все тщательно обдумывать, и перед поездкой нужно думать обо мне, о нем и о тех, кто меня окружает. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома и наблюдать за происходящим», — сказал Мунир Насрауи ведущему «Y ahora Sonsoles» Андреа Сунье.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти