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Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что победители ЧМ-2026 получат специальные чемпионские перстни.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФИФА

Это решение вдохновлено традициями американского спорта, где чемпионам главных спортивных лиг (НФЛ, НБА, НХЛ, МЛБ) помимо кубка вручают памятные перстни. Обычно это происходит через несколько месяцев после завоевания чемпионского титула.

ФИФА выпустит ограниченный тираж из 2026 перстней с индивидуальными номерами, что является отсылкой к году проведения турнира. 30 перстней будут вручены футболистам и тренерам чемпионской сборной, оставшиеся 1996 экземпляров поступят в продажу по всему миру в качестве официального лицензионного товара ФИФА.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
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Аргентина
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На перстнях разместят изображение главного трофея чемпионата мира и логотип сборной, выигравшей турнир. Каждое изделие будет изготавливаться под конкретного владельца и снабжено сертификатом подлинности.

Отмечается, что после финала ЧМ-2026 представителям победившей сборной будут вручены временные чемпионские кольца. Официальная церемония вручения перстней состоится позднее — после завершения их изготовления.

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.