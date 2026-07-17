Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни

ФИФА выпустит ограниченный тираж из 2026 перстней с индивидуальными номерами, что является отсылкой к году проведения турнира. 30 перстней будут вручены футболистам и тренерам чемпионской сборной, оставшиеся 1996 экземпляров поступят в продажу по всему миру в качестве официального лицензионного товара ФИФА.