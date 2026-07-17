Судья Винчич расплакался после назначения на финал ЧМ-2026

ФИФА опубликовала видео с общей встречи судей турнира, на которой Винчич с волнением отреагировал на полученное назначение. После этого коллеги поддержали словенца — они поднялись со своих мест и устроили ему овацию.
Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля в Нью-Джерси, начало встречи — в 22:00 мск.
46-летний Винчич является арбитром ФИФА с 2010 года. В 2024 году он обслуживал финал Лиги чемпионов, а на нынешнем чемпионате мира уже работал на четырех матчах.
В игре 1/16 финала ЧМ-2026 между Мексикой и Эквадором (2:0) словенский судья показал красную карточку защитнику эквадорцев Пьеро Инкапье. Футболист был удален после того, как во время разговора с соперником прикрыл рукой рот.