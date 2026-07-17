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Судья Винчич расплакался после назначения на финал ЧМ-2026

Словенский арбитр Славко Винчич не смог скрыть эмоций после того, как узнал о назначении на матч чемпионата мира по футболу-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

ФИФА опубликовала видео с общей встречи судей турнира, на которой Винчич с волнением отреагировал на полученное назначение. После этого коллеги поддержали словенца — они поднялись со своих мест и устроили ему овацию.

Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля в Нью-Джерси, начало встречи — в 22:00 мск.

46-летний Винчич является арбитром ФИФА с 2010 года. В 2024 году он обслуживал финал Лиги чемпионов, а на нынешнем чемпионате мира уже работал на четырех матчах.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
-
Аргентина
-

В игре 1/16 финала ЧМ-2026 между Мексикой и Эквадором (2:0) словенский судья показал красную карточку защитнику эквадорцев Пьеро Инкапье. Футболист был удален после того, как во время разговора с соперником прикрыл рукой рот.