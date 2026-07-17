СМИ: Финал ЧМ не будут переносить из-за смога

По информации источника, проблемы с воздухом не ставят под сомнение проведение финала турнира, который пройдет в Нью-Джерси, однако отмечается, что атмосфера может быть не самой здоровой.
Густой дым от пожаров распространился по нескольким регионам Канады и достиг северных штатов США, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси, где 19 июля на стадионе «МетЛайф» должен пройти решающий матч турнира.
Например, власти Чикаго уже закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе, а матч регулярного чемпионата MLS между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс» был перенесен на 6 октября из-за сильного загрязнения воздуха.
Как отмечает Ole, вероятность переноса финала чемпионата мира остается низкой, но такая возможность не исключается вовсе. По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 893 активных природных пожара, из которых 210 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошло более 3,6 тыс. лесных пожаров.
Аргентина, трехкратный чемпион мира (1978, 1986, 2022), во второй раз подряд сыграет в финале турнира. Испания во второй раз в истории вышла в финал — в 2010 году команда стала чемпионом.