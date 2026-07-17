СМИ: Финал ЧМ не будут переносить из-за смога

Как отмечает Ole, вероятность переноса финала чемпионата мира остается низкой, но такая возможность не исключается вовсе. По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 893 активных природных пожара, из которых 210 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошло более 3,6 тыс. лесных пожаров.