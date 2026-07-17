Премьер-министр и король Испании посетят финал ЧМ-2026

По информации источника, 54-летний политик не планировал поездку в США из-за запланированного на 20 июля визита в Алжир. После выхода сборной Испании в финал график премьер-министра был скорректирован — он посетит финальный матч, а затем отправится с государственным визитом на африканский континент.
Кроме премьер-министра Испании, на финале ожидается присутствие короля Филиппа VI, королевы Летисии, принцессы Леонор и инфанты (младшей дочери) Софии.
Сборная Испании во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Единственный раз она выигрывала турнир в 2010 году, обыграв в финале сборную Нидерландов (1:0).
В финале ЧМ-2026 испанцы встретятся со сборной Аргентины. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на финал ЧМ‑2026 и будет смотреть матч из своей резиденции.