Премьер-министр и король Испании посетят финал ЧМ-2026

По информации источника, 54-летний политик не планировал поездку в США из-за запланированного на 20 июля визита в Алжир. После выхода сборной Испании в финал график премьер-министра был скорректирован — он посетит финальный матч, а затем отправится с государственным визитом на африканский континент.