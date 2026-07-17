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Премьер-министр и король Испании посетят финал ЧМ-2026

Глава правительства Испании Педро Санчес намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает агентство EFE.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 54-летний политик не планировал поездку в США из-за запланированного на 20 июля визита в Алжир. После выхода сборной Испании в финал график премьер-министра был скорректирован — он посетит финальный матч, а затем отправится с государственным визитом на африканский континент.

Кроме премьер-министра Испании, на финале ожидается присутствие короля Филиппа VI, королевы Летисии, принцессы Леонор и инфанты (младшей дочери) Софии.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
-
Аргентина
-

Сборная Испании во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Единственный раз она выигрывала турнир в 2010 году, обыграв в финале сборную Нидерландов (1:0).

В финале ЧМ-2026 испанцы встретятся со сборной Аргентины. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на финал ЧМ‑2026 и будет смотреть матч из своей резиденции.

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