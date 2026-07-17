Франческо Тотти назвал сборные-разочарования на ЧМ-2026

«Прежде всего я назову Нидерланды и Германию. Я думал, что они смогут пройти гораздо дальше. А выделять конкретного футболиста и говорить, что тот сыграл плохо, мне не нравится. Я сам был игроком и понимаю, в каком состоянии он может находиться. Когда все идет плохо, то это вина всей команды. Поэтому неправильно выхватывать одного футболиста», — сказал Тотти.