Франческо Тотти назвал сборные-разочарования на ЧМ-2026

«Прежде всего я назову Нидерланды и Германию. Я думал, что они смогут пройти гораздо дальше. А выделять конкретного футболиста и говорить, что тот сыграл плохо, мне не нравится. Я сам был игроком и понимаю, в каком состоянии он может находиться. Когда все идет плохо, то это вина всей команды. Поэтому неправильно выхватывать одного футболиста», — сказал Тотти.
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии проиграла сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4), а сборная Нидерландов — сборной Марокко (1:1, пен. 2:3).
В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
В матче за третье место сборная Франции сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало матча — в 00:00 по московскому времени.