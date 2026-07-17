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Возинья раскрыл, на что обратит внимание при выборе нового клуба

Голкипер сборной Кабо-Верде, ярко проявивший себя на дебютном для островного государства чемпионате мира, не хочет, чтобы его использовали в маркетинговых целях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья заявил, что при выборе новой команды будет ориентироваться исключительно на спортивную составляющую. По словам 40-летнего вратаря, он не намерен переходить в клуб, который заинтересован в нем только из-за возросшей популярности.

«Я выберу команду, которая хочет меня как футболиста, а не для маркетинга», — приводит слова Возиньи телеканал CBS.

Резкий рост популярности вратаря произошел после матча чемпионата мира против сборной Испании, завершившегося со счетом 0:0. В той встрече Возинья совершил семь сейвов, а за последующие сутки на его страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подписались более 10 миллионов человек.

На чемпионате мира сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где в дополнительное время уступила Аргентине со счетом 2:3.

Ранее Возинья выступал за португальский «Шавиш», представляющий второй по силе дивизион страны. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 50 тысяч евро. За свою карьеру вратарь также защищал цвета португальского «Жил Висенте», молдавского «Зимбру», кипрского АЕЛ и словацкого «Тренчина».