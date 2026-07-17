Возинья раскрыл, на что обратит внимание при выборе нового клуба

Резкий рост популярности вратаря произошел после матча чемпионата мира против сборной Испании, завершившегося со счетом 0:0. В той встрече Возинья совершил семь сейвов, а за последующие сутки на его страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подписались более 10 миллионов человек.