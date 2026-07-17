Аршавин оценил победу Испании над Францией

«Испания сыграла образцово и не дала ни одного шанса. Сами забили в таких неочевидных ситуациях, когда игра там… То есть Испания не владела преимуществом в эти моменты, просто использовала свои два шанса и потом очень спокойно контролировала ход игры. Футболисты и не садились в оборону, и не атаковали, а при возможности использовали время, чтобы контролировать мяч. Но нужно отметить, что не дали ни одного реального шанса французам забить. Мне такой футбол не очень понравился, но испанцы заслуженно победили», — заявил Аршавин в эфире YouTube-программы FonTour.