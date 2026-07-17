Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Войводина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2

Аршавин оценил победу Испании над Францией

Аршавин объяснил, почему ему не понравился полуфинал ЧМ-2026 Испания — Франция.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший нападающий «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании со счетом 2:0 обыграла команду Франции.

По словам Аршавина, испанцы грамотно провели встречу, надежно сыграли в обороне и практически не позволили сопернику создать опасные моменты. При этом он признался, что стиль игры победителей не произвел на него большого впечатления.

«Испания сыграла образцово и не дала ни одного шанса. Сами забили в таких неочевидных ситуациях, когда игра там… То есть Испания не владела преимуществом в эти моменты, просто использовала свои два шанса и потом очень спокойно контролировала ход игры. Футболисты и не садились в оборону, и не атаковали, а при возможности использовали время, чтобы контролировать мяч. Но нужно отметить, что не дали ни одного реального шанса французам забить. Мне такой футбол не очень понравился, но испанцы заслуженно победили», — заявил Аршавин в эфире YouTube-программы FonTour.

Встреча состоялась 14 июля и завершилась победой сборной Испании со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Микель Оярсабаль и Педро Порро. В финале ЧМ-2026 испанцы встретятся со сборной Аргентины. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70176 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше