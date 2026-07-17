Аршавин оценил победу Испании над Францией

Бывший нападающий «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании со счетом 2:0 обыграла команду Франции.
По словам Аршавина, испанцы грамотно провели встречу, надежно сыграли в обороне и практически не позволили сопернику создать опасные моменты. При этом он признался, что стиль игры победителей не произвел на него большого впечатления.
«Испания сыграла образцово и не дала ни одного шанса. Сами забили в таких неочевидных ситуациях, когда игра там… То есть Испания не владела преимуществом в эти моменты, просто использовала свои два шанса и потом очень спокойно контролировала ход игры. Футболисты и не садились в оборону, и не атаковали, а при возможности использовали время, чтобы контролировать мяч. Но нужно отметить, что не дали ни одного реального шанса французам забить. Мне такой футбол не очень понравился, но испанцы заслуженно победили», — заявил Аршавин в эфире YouTube-программы FonTour.
Встреча состоялась 14 июля и завершилась победой сборной Испании со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Микель Оярсабаль и Педро Порро. В финале ЧМ-2026 испанцы встретятся со сборной Аргентины. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти