ФБР перехватило более 700 беспилотников во время ЧМ‑2026

Сотрудники Федерального бюро расследований США перехватили свыше 700 беспилотных летательных аппаратов, которые находились в закрытых для полетов зонах над городами, принимающими матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ФБР.
В ведомстве отметили, что операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности США (DHS).
«Благодаря координации действий ФБР и Министерства внутренней безопасности с начала чемпионата мира по футболу удалось перехватить более 700 беспилотников, находившихся в закрытом для полетов воздушном пространстве над 11 городами США, принимающими турнир», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях ФБР.
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Американская часть турнира принимает матчи в 11 городах: Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сиэтле и Сан-Франциско.