ФБР перехватило более 700 беспилотников во время ЧМ‑2026

«Благодаря координации действий ФБР и Министерства внутренней безопасности с начала чемпионата мира по футболу удалось перехватить более 700 беспилотников, находившихся в закрытом для полетов воздушном пространстве над 11 городами США, принимающими турнир», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях ФБР.