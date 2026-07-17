ФИФА впервые продаст билеты на пресс-конференцию перед финалом ЧМ

ФИФА впервые в истории начнет продавать билеты на официальную пресс-конференцию перед финалом чемпионата мира. Мероприятие состоится 17 июля в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке в рамках фестиваля Fanatics Fest.
Ожидается участие главных тренеров и капитанов сборных Аргентины и Испании, а также президента ФИФА Джанни Инфантино. Ведущим пресс-конференции станет бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.
Стоимость взрослого билета составит 81,54 доллара, детского — 35 долларов. Болельщики смогут наблюдать за пресс-конференцией, однако задавать вопросы участникам мероприятия им не разрешат.