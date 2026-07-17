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Более 200 стран поддержат Инфантино на выборах президента ФИФА

Как сообщает The Guardian, Джанни Инфантино получит поддержку, несмотря на скандал с приостановкой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ‑2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент ФИФА Джанни Инфантино заручился поддержкой более 200 национальных футбольных федераций перед выборами главы организации, которые состоятся в 2027 году.

По данным СМИ, письма в поддержку действующего президента ФИФА направили свыше 200 из 211 входящих в организацию федераций. При этом на данный момент Инфантино остается единственным претендентом на пост. Крайний срок подачи заявок на участие в выборах установлен на 18 ноября. До этой даты письма поддержки могут быть отозваны или переданы другому кандидату.

Ранее ФИФА оказалась в центре внимания из-за решения по нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Форвард получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Боснии и Герцеговины (2:0), после чего должен был пропустить следующую встречу с Бельгией. Однако организация приостановила действие автоматической дисквалификации, назначив игроку испытательный срок на один год, благодаря чему Балогун смог принять участие в игре ⅛ финала, завершившейся поражением американцев со счетом 1:4.

В УЕФА решение ФИФА назвали возмутительным и беспрецедентным, а с критикой также выступил бывший глава мировой футбольной организации Йозеф Блаттер. Федерация футбола Бельгии пыталась оспорить решение, но апелляционный комитет ФИФА не принял жалобу к рассмотрению.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. В дальнейшем швейцарский функционер дважды переизбирался на этот пост — в 2019 и 2023 годах.