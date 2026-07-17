Более 200 стран поддержат Инфантино на выборах президента ФИФА

Ранее ФИФА оказалась в центре внимания из-за решения по нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Форвард получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Боснии и Герцеговины (2:0), после чего должен был пропустить следующую встречу с Бельгией. Однако организация приостановила действие автоматической дисквалификации, назначив игроку испытательный срок на один год, благодаря чему Балогун смог принять участие в игре ⅛ финала, завершившейся поражением американцев со счетом 1:4.