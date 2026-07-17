Алексей Мишин сравнил Месси с Цискаридзе и Плющенко

И здесь хочу обратить внимание болельщиков на один аспект, который со спортом напрямую не связан. Когда посмотрел этот матч, у меня сразу возникли ассоциации с балетом, и я вспомнил о Борисе Эйфмане. Если абстрагироваться и не быть болельщиком ни одной из команд, а смотреть на действия игроков с точки зрения балетного искусства, то это, конечно, не Агриппина Яковлевна Ваганова, но это чистый Эйфман. Человек бьет по мячу, пасует, и этот удар сопровождается таким батманом, который звездам балета не снился. Все гармонично, все связано с полетом мяча. Это просто красота движений!