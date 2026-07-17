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Алексей Мишин сравнил Месси с Цискаридзе и Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин выразил восхищение игрой капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Серьезное впечатление оставила на чемпионате мира борьба гигантов — Аргентины и Англии (2:1). То, как аргентинцы в безнадежной ситуации вырвали путевку в финал. В конце матча стадион был полон трагической атмосферы: Аргентина, прекрасная команда, за которую выступает замечательный футболист Месси, близка к тому, чтобы не попасть в финал. И все вдруг полностью меняется.

И здесь хочу обратить внимание болельщиков на один аспект, который со спортом напрямую не связан. Когда посмотрел этот матч, у меня сразу возникли ассоциации с балетом, и я вспомнил о Борисе Эйфмане. Если абстрагироваться и не быть болельщиком ни одной из команд, а смотреть на действия игроков с точки зрения балетного искусства, то это, конечно, не Агриппина Яковлевна Ваганова, но это чистый Эйфман. Человек бьет по мячу, пасует, и этот удар сопровождается таким батманом, который звездам балета не снился. Все гармонично, все связано с полетом мяча. Это просто красота движений!

И вот этот матч меня привел к такому ходу мыслей: давайте болеть за любимую команду и наслаждаться красотой движений, которые порождает футбол. Это настолько выразительно и ярко! А прыжки вратаря сборной Англии, достающего мяч из крестовины! Это балетные прыжки. Я не болею за Аргентину — я болею за Месси, я болею за людей. Месси — гений! Месси — это Николай Цискаридзе в футболе, пусть они и различаются возрастом и телосложением. Смотрю на Месси — вспоминаю Цискаридзе. Это такая красота игры!

— Если проводить параллель с фигуристами, Месси — это кто?

— Такие игроки, как он, могут делать все: и в нападении прекрасно действовать, и в средней линии, и в защите поиграть. Такой фигурист был у нас один: он мог выступать под Чайковского и Рахманинова, сделать испанский и цыганский танец, мог катать «Бандитский Петербург». Это Плющенко, который тоже очень универсален в своем творчестве. В фигурном катании наилучшее сравнение с Месси, потому что Женя мог выступать в различных амплуа, — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

39-летний Месси на данный момент является самым результативным игроком турнира с 8 голами и 4 результативными передачами. В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Испании. Матч состоится 19 июля. Начало встречи — в 22 часа по московскому времени.