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Дегтярев спрогнозировал точный результат финала ЧМ-2026

Финал между Аргентиной и Испанией состоится 19 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта России Михаил Дегтярев поделился прогнозом на финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

По мнению Дегтярева, основное и дополнительное время завершится со счетом 3:3, а в серии пенальти победу одержит сборная Аргентины.

"На спортивном, по крайней мере, уровне мы с аргентинскими коллегами в постоянной коммуникации. И у нас так исторически хорошие отношения. Наверное, все-таки буду за Южную Америку болеть.

Кто выиграет? Ну, Аргентина, мне кажется. Уверен. Я думаю, что выиграет по пенальти. После счета в основное и добавленное время 3:3. Такую ставку делают. Будет 6 голов и серия пенальти«, — приводит слова Дегтярева “КП”.

Напомним, матч финала состоится 19 июля в 22:00 мск в США.

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