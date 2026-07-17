Дегтярев спрогнозировал точный результат финала ЧМ-2026

Министр спорта России Михаил Дегтярев поделился прогнозом на финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины.
По мнению Дегтярева, основное и дополнительное время завершится со счетом 3:3, а в серии пенальти победу одержит сборная Аргентины.
"На спортивном, по крайней мере, уровне мы с аргентинскими коллегами в постоянной коммуникации. И у нас так исторически хорошие отношения. Наверное, все-таки буду за Южную Америку болеть.
Кто выиграет? Ну, Аргентина, мне кажется. Уверен. Я думаю, что выиграет по пенальти. После счета в основное и добавленное время 3:3. Такую ставку делают. Будет 6 голов и серия пенальти«, — приводит слова Дегтярева “КП”.
Напомним, матч финала состоится 19 июля в 22:00 мск в США.