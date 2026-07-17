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Акинфеев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Голкипер ЦСКА вспомнил, как играл против обеих сборных за время карьеры.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Решающий матч турнира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало встречи — в 22:00 мск.

«Друзья, за кого болеем в финале? Мне посчастливилось в свое время поиграть против обеих сборных. Испанцы, конечно, доставили побольше хлопот, но сейчас у них совершенно другая, молодая команда. Лично я буду болеть за красивые сейвы голкиперов. Уж оба очень хорошо идут по турниру», — написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

На чемпионате мира-2026 основным вратарем сборной Испании является Унаи Симон, а ворота сборной Аргентины защищает Эмилиано Мартинес.

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