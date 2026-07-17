Акинфеев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

«Друзья, за кого болеем в финале? Мне посчастливилось в свое время поиграть против обеих сборных. Испанцы, конечно, доставили побольше хлопот, но сейчас у них совершенно другая, молодая команда. Лично я буду болеть за красивые сейвы голкиперов. Уж оба очень хорошо идут по турниру», — написал Акинфеев в своем телеграм-канале.