Абаскаль назвал Испанию и Аргентину лучшими сборными ЧМ

«Это будет захватывающий матч. Месси будет защищать титул чемпиона мира со своей сборной против Испании, где Лионель вырос и добился всего как игрок. Испания может доминировать, но Аргентина очень конкурентоспособна и обладает характером, позволяющим ей бороться в сложных ситуациях до конца. Ждем зрелищный матч от двух лучших сборных этого турнира», — сказал Абаскаль «СЭ».