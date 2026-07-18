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Абаскаль назвал Испанию и Аргентину лучшими сборными ЧМ

Финал Чемпионата мира состоится 19 июля в 22:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

По мнению испанского специалиста, в решающем матче встретятся две лучшие команды турнира.

«Это будет захватывающий матч. Месси будет защищать титул чемпиона мира со своей сборной против Испании, где Лионель вырос и добился всего как игрок. Испания может доминировать, но Аргентина очень конкурентоспособна и обладает характером, позволяющим ей бороться в сложных ситуациях до конца. Ждем зрелищный матч от двух лучших сборных этого турнира», — сказал Абаскаль «СЭ».

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

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