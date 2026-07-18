Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.00
П2
3.93
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2

Быстров назвал Испанию и Аргентину равными по силе к финалу ЧМ

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в 22:00 по мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ИТАР-ТАСС

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

По мнению Быстрова, обе команды обладают примерно равными шансами на победу, поэтому исход встречи может определить множество факторов.

«Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира — это просто невозможно. По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды. Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество. Но если что, я ни на кого не намекаю. При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание — чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале», — сказал Быстров «РБ Спорт».

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Футбол. ЧМ-2026
19.07
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.10
П2
3.66