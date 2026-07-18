Быстров назвал Испанию и Аргентину равными по силе к финалу ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
По мнению Быстрова, обе команды обладают примерно равными шансами на победу, поэтому исход встречи может определить множество факторов.
«Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира — это просто невозможно. По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды. Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество. Но если что, я ни на кого не намекаю. При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание — чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале», — сказал Быстров «РБ Спорт».
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.