Быстров назвал Испанию и Аргентину равными по силе к финалу ЧМ

«Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира — это просто невозможно. По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды. Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество. Но если что, я ни на кого не намекаю. При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание — чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале», — сказал Быстров «РБ Спорт».