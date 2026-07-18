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Перерыв в финале чемпионата мира продлится 17 минут

Встреча Испании и Аргентины запланирована на 19 июля, в 22:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

ФИФА уведомила участников финала чемпионата мира-2026, что перерыв между таймами составит не более 17 минут, сообщает Marca.

По информации источника, 11 минут займут музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера. Ранее СМИ сообщали, что перерыв может растянуться примерно на 30 минут.

В ФИФА уточнили, что пауза будет всего на две минуты длиннее стандартной. Оставшиеся около шести минут отведут на монтаж и демонтаж сцены, а также полив поля.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В случае победы Аргентина во второй раз подряд станет обладателем титула чемпиона мира. Ранее это удавалось только Бразилии и Италиию За третье место сыграют сборные Англии и Франции.

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