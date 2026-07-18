Перерыв в финале чемпионата мира продлится 17 минут

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В случае победы Аргентина во второй раз подряд станет обладателем титула чемпиона мира. Ранее это удавалось только Бразилии и Италиию За третье место сыграют сборные Англии и Франции.