Перерыв в финале чемпионата мира продлится 17 минут

ФИФА уведомила участников финала чемпионата мира-2026, что перерыв между таймами составит не более 17 минут, сообщает Marca.
По информации источника, 11 минут займут музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера. Ранее СМИ сообщали, что перерыв может растянуться примерно на 30 минут.
В ФИФА уточнили, что пауза будет всего на две минуты длиннее стандартной. Оставшиеся около шести минут отведут на монтаж и демонтаж сцены, а также полив поля.
Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В случае победы Аргентина во второй раз подряд станет обладателем титула чемпиона мира. Ранее это удавалось только Бразилии и Италиию За третье место сыграют сборные Англии и Франции.