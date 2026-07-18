Самедов назвал героев Аргентины, оставшихся в тени Месси

«Потрясающе играет, просто феноменально. Месси — вожак. Понятно, что все говорят о сборной Аргентины через призму Лео, но еще есть Лаутаро, Энцо, Мак Аллистер… Выделяется командная работа. Отдача сумасшедшая. Здесь стоит признать заслугу Скалони. Все всегда будут говорить о Месси, но немного в тени остаются другие герои», — сказал Самедов.