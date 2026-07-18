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Самедов назвал героев Аргентины, оставшихся в тени Месси

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в беседе с «Спорт-Экспрессом» оценил игру Лионеля Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Действующие чемпионы мира вышли в финал турнира, одержав волевую победу над Англией в полуфинале (2:1): уступая после гола Энтони Гордона, аргентинцы вырвали победу в концовке — Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили на 85-й и 92-й минутах, причем оба раза ассистентом выступил 39-летний Месси.

«Потрясающе играет, просто феноменально. Месси — вожак. Понятно, что все говорят о сборной Аргентины через призму Лео, но еще есть Лаутаро, Энцо, Мак Аллистер… Выделяется командная работа. Отдача сумасшедшая. Здесь стоит признать заслугу Скалони. Все всегда будут говорить о Месси, но немного в тени остаются другие герои», — сказал Самедов.

Лионель Скалони возглавляет альбиселесте с 2018 года — при нем команда выиграла Кубок Америки-2021 и 2024, а также чемпионат мира-2022 в Катаре. Теперь Аргентина в шаге от того, чтобы стать первой сборной за 64 года, защитившей титул чемпиона мира, — после Бразилии образца 1958 и 1962 годов.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США): соперником Аргентины будет Испания, в полуфинале выбившая Францию. Для Месси этот матч может стать последним на чемпионатах мира — и шансом взять второй Кубок мира подряд в очной дуэли с 19-летним Ламином Ямалем, которого называют его наследником.

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