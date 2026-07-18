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Дуэль в центре поля: Родри рассказал о тактике против Месси в финале ЧМ

Капитан сборной Испании Родри перед финалом чемпионата мира-2026 рассказал, как команда собирается сдерживать лидера аргентинцев Лионеля Месси, его слова приводит AS.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вопрос нейтрализации 39-летнего аргентинца — главный тактический сюжет решающего матча: в полуфинале с Англией (2:1) именно Месси организовал камбэк своей команды, отдав обе голевые передачи в концовке.

«Прежде всего, мы должны держать Месси подальше от штрафной площади. Во-вторых, когда нам неизбежно придется обороняться, мы должны играть с ним максимально плотно и действовать агрессивнее. Возможно, нам не стоит садиться слишком глубоко. Мы — команда, которая любит высоко прессинговать и заставлять соперника играть назад. Думаю, именно это станет ключом к воскресному матчу. Но когда против тебя играет такой футболист, как Лео, который часто действует непредсказуемо, нужно сохранять максимальную концентрацию», — сказал Родри.

Обладателю «Золотого мяча»-2024 и предстоит во многом лично решать озвученную задачу: опорный полузащитник «Манчестер Сити» — сердце испанской игры, а его дуэль с Месси между линиями может определить характер всего финала. Испания подходит к матчу с самой надежной обороной турнира — в полуфинале с Францией (2:0) команда Луиса де ла Фуэнте в очередной раз сыграла на ноль.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Испания претендует на второй титул после 2010 года, Аргентина — на защиту чемпионского звания, что в последний раз удавалось Бразилии в 1962 году.

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