Дуэль в центре поля: Родри рассказал о тактике против Месси в финале ЧМ

«Прежде всего, мы должны держать Месси подальше от штрафной площади. Во-вторых, когда нам неизбежно придется обороняться, мы должны играть с ним максимально плотно и действовать агрессивнее. Возможно, нам не стоит садиться слишком глубоко. Мы — команда, которая любит высоко прессинговать и заставлять соперника играть назад. Думаю, именно это станет ключом к воскресному матчу. Но когда против тебя играет такой футболист, как Лео, который часто действует непредсказуемо, нужно сохранять максимальную концентрацию», — сказал Родри.