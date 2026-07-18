Трамп похвалил Инфантино за решение по Балогуну после звонка

«Этот турнир не похож ни на один другой. Он наполнен напряженной борьбой и незабываемыми моментами. Наверное, самым незабываемым стал тот, когда этому джентльмену показали… Это ведь красная карточка?



Мне пришлось позвонить Джанни и высказать рекомендацию. Я сказал: “Джанни, я хотел бы кое-что порекомендовать. Выпусти парня на поле!” Нет, я так не говорил. Я сказал: “Я хотел бы подать жалобу”. На самом деле я не знал, что произойдет.



Но все сложилось гораздо лучше, потому что теперь нет никаких споров. Они выиграли матч, а наша команда играла всеми своими футболистами. Ты принял еще одно отличное решение, если вдуматься. Я знаю, что тебя никогда за это не похвалят. Но если бы он не позволил Балогуну сыграть и сборная США проиграла, все сказали бы: “Мы победили бы, если бы у нас были наши лучшие игроки”. Так что Джанни принял еще одно из своих многочисленных правильных решений», — приводит слова Трампа The Athletic.