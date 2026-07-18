Трамп похвалил Инфантино за решение по Балогуну после звонка

Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за решение, позволившее нападающему американской сборной Фоларину Балогуну сыграть с Бельгией в ⅛ финала чемпионата мира. Ранее Трамп позвонил Инфантино и попросил пересмотреть наказание футболиста.
«Этот турнир не похож ни на один другой. Он наполнен напряженной борьбой и незабываемыми моментами. Наверное, самым незабываемым стал тот, когда этому джентльмену показали… Это ведь красная карточка?
Мне пришлось позвонить Джанни и высказать рекомендацию. Я сказал: “Джанни, я хотел бы кое-что порекомендовать. Выпусти парня на поле!” Нет, я так не говорил. Я сказал: “Я хотел бы подать жалобу”. На самом деле я не знал, что произойдет.
Но все сложилось гораздо лучше, потому что теперь нет никаких споров. Они выиграли матч, а наша команда играла всеми своими футболистами. Ты принял еще одно отличное решение, если вдуматься. Я знаю, что тебя никогда за это не похвалят. Но если бы он не позволил Балогуну сыграть и сборная США проиграла, все сказали бы: “Мы победили бы, если бы у нас были наши лучшие игроки”. Так что Джанни принял еще одно из своих многочисленных правильных решений», — приводит слова Трампа The Athletic.
Во время этой речи Инфантино, как отмечает издание, попытался негромко возразить и показать, что решение принимал не он. Его реплика почти не была слышна.
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0. Автоматическое наказание должно было оставить форварда вне заявки на следующую встречу, однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил санкцию. Причины такого шага комитет публично не объяснил.
В результате Балогун вышел на поле против Бельгии, но сборная США уступила со счетом 1:4 и покинула турнир. Решение ФИФА вызвало обвинения в политическом вмешательстве. Инфантино это отрицал, а УЕФА назвал случившееся непостижимым и заявил о пересечении красной линии.