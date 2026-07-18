Дрейк поставил 1,5 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ

Это уже не первая подобная ставка Дрейка на аргентинскую команду. Перед финалом чемпионата мира 2022 года против Франции он также поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в основное время, однако проиграл, поскольку основное время завершилось вничью, а аргентинцы завоевали титул лишь в серии пенальти.