Дрейк поставил 1,5 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ

Канадский рэпер Дрейк поставил 1,5 млн долларов на победу сборной Аргентины в основное время финального матча чемпионата мира 2026 года против Испании.
Музыкант опубликовал в социальных сетях подтверждение ставки. В случае успеха он сможет выиграть 5,175 млн долларов.
Это уже не первая подобная ставка Дрейка на аргентинскую команду. Перед финалом чемпионата мира 2022 года против Франции он также поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в основное время, однако проиграл, поскольку основное время завершилось вничью, а аргентинцы завоевали титул лишь в серии пенальти.
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