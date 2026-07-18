Иглесиас пошутил о встрече с Трампом после финала ЧМ

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас с юмором ответил на вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом после финала чемпионата мира 2026 года.
Футболист заявил, что обязательно поприветствует Трампа, поскольку «не хочет попасть в тюрьму». При этом он добавил, что надеется, что церемония пройдет быстро, а поводом для встречи станет победа испанской команды.
Иглесиас также отметил, что его взгляды хорошо известны общественности, однако он не считает, что обладает достаточным влиянием, чтобы превращать подобный момент в политическое заявление. Президент США, как ожидается, примет участие в церемонии награждения после финала между Испанией и Аргентиной.