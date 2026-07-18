Надаль поддержал Испанию перед финалом чемпионата мира

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль обратился к сборной Испании перед финалом чемпионата мира 2026 года против Аргентины.
Испанец написал, что с детства любит футбол, а также вспомнил эмоции, которые испытал на финале чемпионата мира 2010 года в ЮАР, где Испания впервые стала чемпионом мира.
Надаль отметил, что с уважением относится к сборной Аргентины, однако выразил надежду, что национальная команда вновь подарит болельщикам исторический вечер. Финал пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде.