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СМИ раскрыли масштаб и цену перелетов Инфантино на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино за время чемпионата мира-2026 пролетел между тремя принимающими странами около 92 тысяч километров, подсчитал Bloomberg.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Логистический марафон главы ФИФА — прямое следствие беспрецедентного формата турнира: мундиаль впервые проходит сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике) и с участием 48 сборных. К концу чемпионата Инфантино посетил почти половину из 104 матчей, передвигаясь на самолете компании Qatar Airways, а 13 раз успевал за день на две игры в разных городах.

Самым насыщенным выдалось 26 июня: после матча в Филадельфии Инфантино переночевал в Майами, утром вылетел в Даллас, где ненадолго заглянул в расположение сборной Иордании, через полтора часа отправился в Сиэтл на другую встречу, а после игры вернулся в Майами. За сутки его борт покрыл более 8,8 тысячи километров.

Суммарная дистанция перелетов президента ФИФА эквивалентна двум виткам вокруг Земли по экватору. Оплачивает самолет сама федерация: по оценке Bloomberg, только авиатопливо могло обойтись более чем в 350 тысяч долларов, а выбросы превысили 700 тонн углекислого газа — это примерно годовой углеродный след 40 американцев. Подсчеты выглядят особенно пикантно на фоне того, что ФИФА публично декларирует курс на экологическую устойчивость своих турниров.

Финишировать марафон Инфантино должен в ближайшие два дня: в ночь на воскресенье Англия и Франция сыграют за третье место, а 19 июля в 22:00 мск Испания и Аргентина разыграют главный трофей на стадионе «МетЛайф» под Нью-Йорком.

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