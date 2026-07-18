Испания лишилась последней тренировки перед финалом ЧМ

Занятие на полях тренировочной базы Мелани Лейн сначала отложили из-за непогоды, а затем и вовсе отменили — в ФИФА заявили, что перенос на другое время не предусмотрен.
«Тренировка сборной Испании была приостановлена в соответствии с протоколом безопасности в США. В настоящее время игроки разминаются в помещении», — приводит Reuters заявление Королевской испанской федерации футбола.
Аргентинцам повезло больше: по данным TyC Sports, действующие чемпионы мира переждали грозу в тренажерном зале, а затем все же вышли на поле, дождавшись улучшения погоды. Таким образом, команда Лионеля Скалони провела полноценную финальную репетицию, тогда как подопечным Луиса де ла Фуэнте пришлось ограничиться работой под крышей.
Погодный форс-мажор накануне решающего матча — не первый на этом турнире: жара, влажность и грозы сопровождали мундиаль в Северной Америке с групповой стадии, а несколько матчей по ходу чемпионата прерывались из-за штормовых предупреждений — климатический фактор называют одним из главных вызовов и для ЧМ в целом, и для будущих турниров в США.
Финал Испания — Аргентина пройдет 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси и начнется в 22:00 мск. Испания поборется за второй титул чемпиона мира после 2010 года, Аргентина попытается первой за 64 года защитить трофей.