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Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли рекордных $15 млрд

Организация превысила первоначальный прогноз на $4 млрд благодаря билетам и VIP-пакетам.

Источник: Reuters

ФИФА объявит о рекордных доходах в размере $15 млрд по итогам чемпионата мира 2026 года. Турнир в США, Канаде и Мексике принес организации значительно больше денег, чем ожидалось до его начала.

Первоначально ФИФА прогнозировала выручку на уровне $11 млрд. Таким образом, фактический показатель превысил ожидания на $4 млрд, или более чем на треть. О финансовых результатах президент организации Джанни Инфантино сообщил национальным футбольным ассоциациям.

Одними из главных источников дополнительного дохода стали продажа билетов, VIP-пакеты и официальный вторичный рынок. При перепродаже билета ФИФА получает комиссию в размере 15% как с покупателя, так и с продавца.

Высокие цены сохранялись и перед финалом чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины в Нью-Джерси. За день до игры пакет Trophy Lounge на официальном билетном портале ФИФА предлагался за $34,5 тыс. на одного человека.

Ожидается, что часть дополнительных доходов получат входящие в ФИФА национальные ассоциации, однако порядок распределения средств пока не утвержден. Финансовый успех турнира также укрепляет позиции Инфантино: ранее более 200 ассоциаций выразили готовность поддержать его переизбрание в марте.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. Расширение числа команд и матчей, а также проведение турнира сразу в трех странах увеличили коммерческие возможности главного футбольного соревнования.

Источник: The Guardian.