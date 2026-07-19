В Аргентине отменили футбольные матчи из-за возвращения сборной

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) перенесла все матчи, которые должны были пройти в стране 20 и 21 июля. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Под перенос попали встречи Суперкубка Аргентины, Примеры Насьональ, Примеры C, чемпионата резервных команд, женского первенства страны, любительских турниров и соревнований по футзалу, проводимых под эгидой AFA.
Решение принято в связи с возвращением сборной Аргентины на родину после участия в чемпионате мира 2026 года.
Финал мирового первенства между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.