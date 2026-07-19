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Роналдо назвал Испанию фаворитом финала чемпионата мира

Бывший нападающий сборной Бразилии уверен, что испанцы без проблем обыграют Аргентину.

Источник: AP 2024

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Его слова приводит As.

«Испания победит. Причем легко. Они всегда были фаворитами наряду с Францией. Испания играет в отличный футбол. Это у них в ДНК. Они играют в это много лет, с самого детства», — сказал Роналдо.

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале мирового первенства 19 июля. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Победитель встречи станет чемпионом мира 2026 года.

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