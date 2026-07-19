Арсен Венгер объяснил, почему ЧМ по футболу расширили до 48 команд

«Переход к 48 командам вызывал много вопросов. Лично я считаю, что это было необходимо с этической точки зрения, так как не все конфедерации были представлены достаточно, с одинаковым числом стран. Не все могли быть на турнире.



Были вопросы о том, достаточно ли высок уровень этих стран, и на них были даны ответы. Эти команды не только доказали свою состоятельность, но и подарили нам отличные матчи и яркое зрелище.



Конечно, все сразу вспоминают команду Кабо-Верде, но были и многие другие страны. Если анализировать турнир, разрыв в уровне между командами становится все меньше», — приводит слова известного в прошлом французского тренера beIN SPORTS.