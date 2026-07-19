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Арсен Венгер объяснил, почему ЧМ по футболу расширили до 48 команд

Руководитель ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер высказался о ЧМ-2026, на котором впервые в истории участвовали 48 сборных.

Источник: Федерация футбола Кабо-Верде

«Переход к 48 командам вызывал много вопросов. Лично я считаю, что это было необходимо с этической точки зрения, так как не все конфедерации были представлены достаточно, с одинаковым числом стран. Не все могли быть на турнире.

Были вопросы о том, достаточно ли высок уровень этих стран, и на них были даны ответы. Эти команды не только доказали свою состоятельность, но и подарили нам отличные матчи и яркое зрелище.

Конечно, все сразу вспоминают команду Кабо-Верде, но были и многие другие страны. Если анализировать турнир, разрыв в уровне между командами становится все меньше», — приводит слова известного в прошлом французского тренера beIN SPORTS.

Сборная Кабо-Верде на дебютном для себя чемпионате мира не потерпела ни одного поражения в основное время и вышла из группы, хотя на протяжении турнира сыграла с обеими командами, которые в итоге вышли в финал — Испанией (0:0) на групповой стадии и Аргентиной (2:3, доп. время) в 1/16 финала.

Арсен Венгер наиболее известен по работе в качестве главного тренера лондонского «Арсенала» (1996 — 2018), трижды сделал «канониров» чемпионами Англии и один раз вывел в финал Лиги чемпионов. В 2019 году французский специалист занял один из руководящих постов в ФИФА и ИФАБ, в последние годы предложил ряд нововведений в правила игры, которые могут быть приняты в ближайшем будущем.