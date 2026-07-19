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Игрок сборной Испании: Пожму ли руку Трампу? Да — не хочу попасть в тюрьму

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас перед финалом ЧМ-2026 против Аргентины ответил на вопрос о президенте США Дональде Трампе, который примет участие в награждении команд.

Источник: Reuters

33-летний футболист ранее поддерживал протесты против действий Израиля в Палестине и заявлял о солидарности с движением Black Lives Matter.

— Ты пожмешь руку Дональду Трампу в финале чемпионата мира?

— Да. Мне не хочется попасть в тюрьму.

Я уже думал об этом. Надеюсь, это произойдет в момент, когда мы все будем очень счастливы, и все закончится очень быстро. Иногда приходится забывать о том, что было, — смеясь, сказал Иглесиас.

— Люди прекрасно знают, какова моя позиция. Мне хотелось бы сделать многое, но в реальности у меня не так много возможностей. Все это довольно сложно, — приводит слова Иглесиаса ABC.

Матч между сборными Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026 состоится 19 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
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Аргентина
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