Игрок сборной Испании: Пожму ли руку Трампу? Да — не хочу попасть в тюрьму

33-летний футболист ранее поддерживал протесты против действий Израиля в Палестине и заявлял о солидарности с движением Black Lives Matter.
— Ты пожмешь руку Дональду Трампу в финале чемпионата мира?
— Да. Мне не хочется попасть в тюрьму.
Я уже думал об этом. Надеюсь, это произойдет в момент, когда мы все будем очень счастливы, и все закончится очень быстро. Иногда приходится забывать о том, что было, — смеясь, сказал Иглесиас.
— Люди прекрасно знают, какова моя позиция. Мне хотелось бы сделать многое, но в реальности у меня не так много возможностей. Все это довольно сложно, — приводит слова Иглесиаса ABC.
Матч между сборными Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026 состоится 19 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.