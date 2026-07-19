Овечкин посетил финал чемпионата мира по футболу

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с супругой Анастасией приехали на стадион в Нью-Джерси, где пройдет финал чемпионата мира по футболу-2026.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины начнется на «Метлайф Стэдиум» в 22:00 по московскому времени.
«Всем привет! Финал чемпионата мира. Ура!» — сказал Овечкин в ролике.
«Прибыли с женой на стадион, ждем начало суперфинала!» — говорится в подписи к видео.
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