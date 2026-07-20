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Аргентинец Энцо Фернандес удален в финале ЧМ-2026 с Испанией

25-летний полузащитник сборной Аргентины получил вторую желтую карточку на третьей добавленной минуте к основному времени финала ЧМ-2026 с Испанией.

Источник: Reuters

Уже после истечения 90 минут основного времени финального матча полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес, который получил первую желтую карточку на 82-й минуте, грубо сыграл против защитника испанцев Пау Кубарси.

Главный арбитр матча из Словении Славко Винчич показал Фернандесу второе предупреждение, оставив Аргентины вдесятером.

Основное время матча в Ист-Ратерфодрде (Нью Джерси/Нью-Йорк) вместе с добавленным завершилось вничью со счетом 0:0. Команды продолжат выяснять отношения в дополнительные 30 минут.