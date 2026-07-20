Тренер Испании: должны была решать исход финала гораздо раньше

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
«Думаю, исход игры должен был решиться гораздо раньше, сейвы Мартинеса помешали нам выиграть раньше. Мы должны были выйти вперед раньше, но это финал чемпионата мира, и даже против десяти человек приходится терпеть, а мы готовы ко всему. После игры некоторые игроки спросили меня, что нам еще нужно выиграть. И я ответил: игру в сентябре. Нам еще многое предстоит выиграть. А в дополнительное время я сказал им, что мы должны продолжать в том же духе, что мы играем лучше», — сказал де ла Фуэнте.
Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2010 году, когда в финале обыграли сборную Нидерландов (1:0, д.в.).
После победы на ЧМ-2026 испанцы стали действующими чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти