Тренер Испании: должны была решать исход финала гораздо раньше

«Думаю, исход игры должен был решиться гораздо раньше, сейвы Мартинеса помешали нам выиграть раньше. Мы должны были выйти вперед раньше, но это финал чемпионата мира, и даже против десяти человек приходится терпеть, а мы готовы ко всему. После игры некоторые игроки спросили меня, что нам еще нужно выиграть. И я ответил: игру в сентябре. Нам еще многое предстоит выиграть. А в дополнительное время я сказал им, что мы должны продолжать в том же духе, что мы играем лучше», — сказал де ла Фуэнте.