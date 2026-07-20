Трамп поздравил Испанию с победой на чемпионате мира

В финале мирового первенства сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, появившийся на поле после перерыва. Испанец стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось выйти на замену и принести своей команде победу в финале. Первым подобное достижение покорилось Марио Гетце в 2014 году.