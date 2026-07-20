Скалони расплакался после финала ЧМ и намекнул на уход из сборной

«Мне нужно поговорить с президентом, у меня есть представление о том, чем я хочу заниматься. Я выполню свой контракт и подумаю. Я пока не уверен, не знаю, получится ли еще что-то подобное. Я благодарю президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа за то, что он здесь, в месте, о котором мы все мечтали. Мы отдавали все силы до самого последнего момента. Думаю, будет справедливо, если я уделю время тому, чтобы тщательно обдумать свое будущее», — сказал Скалони.