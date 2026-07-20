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Скалони расплакался после финала ЧМ и намекнул на уход из сборной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать слез во время пресс‑конференции после финала ЧМ-2026. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
40

В решающем матче аргентинцы проиграли сборной Испании (0:1, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Во время послематчевой пресс-конференции Скалони расплакался после вопроса о своем будущем в сборной Аргентины, досрочно завершив общение с журналистами.

«Мне нужно поговорить с президентом, у меня есть представление о том, чем я хочу заниматься. Я выполню свой контракт и подумаю. Я пока не уверен, не знаю, получится ли еще что-то подобное. Я благодарю президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа за то, что он здесь, в месте, о котором мы все мечтали. Мы отдавали все силы до самого последнего момента. Думаю, будет справедливо, если я уделю время тому, чтобы тщательно обдумать свое будущее», — сказал Скалони.

Лионель Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» выиграли ЧМ-2022 в Катаре, дважды завоевали Кубок Америки (2021, 2024), а также стали победителем «Финалиссимы» (2022). Контракт 48-летнего специалиста с Ассоциацией футбола Аргентины (AFA) рассчитан до конца года.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти