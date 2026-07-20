Глава ФБР: ЧМ-2026 в США прошел без нарушений безопасности

«Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в истории человечества, побив предыдущий рекорд посещаемости на десятки процентов. Америка, мы справились, ноль серьезных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течение 38 дней», — написал Патель в соцсетях.