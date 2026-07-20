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Глава ФБР: ЧМ-2026 в США прошел без нарушений безопасности

Директор ФБР Кэш Патель подвел итоги работы службы безопасности на ЧМ-2026, назвав турнир крупнейшей операцией в истории ведомства.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в истории человечества, побив предыдущий рекорд посещаемости на десятки процентов. Америка, мы справились, ноль серьезных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течение 38 дней», — написал Патель в соцсетях.

По словам главы ФБР, к обеспечению безопасности турнира были привлечены почти пять тысяч сотрудников из штаб-квартиры, региональных и международных подразделений бюро. Он отметил, что столь масштабные ресурсы ведомство не задействовало ни для одного мероприятия ранее.

«Мы открыли первую в истории школу по борьбе с беспилотниками, обучив сотрудников правоохранительных органов со всей страны для чемпионата мира. Мы изъяли более 700 дронов вблизи воздушного пространства ФИФА», — добавил Патель.

Финал чемпионата мира состоялся 19 июля в Нью-Джерси. Сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, вышедший на замену.

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Турнир принимали сразу три страны — США, Канада и Мексика.