Ди Мария: Это лучшая сборная в истории Аргентины

«Страна гордится вами. Она объединилась вокруг вашего характера и той любви, которую вы вложили в матчи чемпионата мира. Это лучшая сборная в истории Аргентины. Пять финалов подряд — этого никто не отнимет. Просто спасибо вам!» — написал Ди Мария в социальных сетях.