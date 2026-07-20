Ди Мария: Это лучшая сборная в истории Аргентины

Финальный матч турнира состоялся 19 июля. Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес, вышедший на замену.
«Страна гордится вами. Она объединилась вокруг вашего характера и той любви, которую вы вложили в матчи чемпионата мира. Это лучшая сборная в истории Аргентины. Пять финалов подряд — этого никто не отнимет. Просто спасибо вам!» — написал Ди Мария в социальных сетях.
Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории. Впервые команда выиграла чемпионат мира в 2010 году в ЮАР.
Чемпионат мира — 2026 впервые прошел с участием 48 национальных сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти