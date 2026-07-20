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Ди Мария: Это лучшая сборная в истории Аргентины

Бывший полузащитник сборной Аргентины и чемпион мира 2022 года Анхель Ди Мария обратился к национальной команде после поражения от Испании в финале ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Финальный матч турнира состоялся 19 июля. Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес, вышедший на замену.

«Страна гордится вами. Она объединилась вокруг вашего характера и той любви, которую вы вложили в матчи чемпионата мира. Это лучшая сборная в истории Аргентины. Пять финалов подряд — этого никто не отнимет. Просто спасибо вам!» — написал Ди Мария в социальных сетях.

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории. Впервые команда выиграла чемпионат мира в 2010 году в ЮАР.

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел с участием 48 национальных сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.


Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти