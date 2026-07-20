Трамп назвал ЧМ-2026 одним из величайших событий в истории

«Ничего подобного не случалось ранее с любыми мероприятиями, включая футбол или американский футбол, как бы это ни называть. Считаю, что это было невероятно. Это оказалось в четыре раза масштабнее любого события Международной федерации футбола. А фактически, как мне доложили сегодня, — примерно в пять раз. Мы гордимся нашей страной. Гордимся проделанной всеми работой.



Мы поздравляем Джанни Инфантино и его команду с выдающейся работой. Это одно из величайших событий в истории, которые когда-либо проводились. Мы рады, что все прошло успешно. Люди приехали со всего мира, им понравилась наша страна. Это показало ее в новом свете. Это было замечательное мероприятие, рад, что оно вам понравилось», — приводит слова Трампа журналист Ник Сортор в соцсетях.