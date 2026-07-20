Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.06
П2
6.62
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Трамп назвал ЧМ-2026 одним из величайших событий в истории

Президент США Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира по футболу 2026 года, отметив высокий уровень организации турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
40

Мировое первенство впервые прошло сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, а общая посещаемость матчей приблизилась к 7 млн зрителей, что стало рекордом в истории чемпионатов мира.

«Ничего подобного не случалось ранее с любыми мероприятиями, включая футбол или американский футбол, как бы это ни называть. Считаю, что это было невероятно. Это оказалось в четыре раза масштабнее любого события Международной федерации футбола. А фактически, как мне доложили сегодня, — примерно в пять раз. Мы гордимся нашей страной. Гордимся проделанной всеми работой.

Мы поздравляем Джанни Инфантино и его команду с выдающейся работой. Это одно из величайших событий в истории, которые когда-либо проводились. Мы рады, что все прошло успешно. Люди приехали со всего мира, им понравилась наша страна. Это показало ее в новом свете. Это было замечательное мероприятие, рад, что оно вам понравилось», — приводит слова Трампа журналист Ник Сортор в соцсетях.

Победителем чемпионата мира — 2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Англии.