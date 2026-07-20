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Вратарь Аргентины сделал в финале больше сейвов, чем Испании — за весь ЧМ

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес установил уникальное достижение в финале ЧМ-2026 против сборной Испании (0:1, д.в.). Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
40

В решающем матче турнира 33-летний аргентинец совершил рекордные 11 сейвов, что является лучшим показателем в истории финалов чемпионата мира. Его визави Унаи Симон за весь турнир (8 матчей) совершил 10 сейвов. В итоге вратарь сборной Испании получил награду лучшему вратарю ЧМ-2026.

Мартинес выигрывал награду лучшему вратарю мундиаля в 2022 году. Тогда он совершил семь сейвов в семи матчах и пропустил восемь голов. На ЧМ-2026 Мартинес при таком же количестве пропущенных мячей отразил 20 ударов по своим воротам.

Сборная Аргентины повторила антирекорд чемпионатов мира, потерпев четвертое поражение в семи финалах мундиаля. Ранее аргентинцы уступали в решающих матчах турнира в 1930, 1990 и 2014 годах, а становились чемпионами в 1978, 1986 и 2022 годах.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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