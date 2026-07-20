Родри: Я стал примером того, как преодолевать трудности

Минувший сезон в составе «Манчестер Сити» для испанца оказался непростым: полузащитник несколько раз выбывал из-за травм. Несмотря на это, на чемпионате мира он провел все восемь матчей и стал ключевой фигурой в игре команды. Хотя Родри не отметился голами или результативными передачами, сборная Испании пропустила за весь турнир лишь один мяч.