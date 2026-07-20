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Родри: Я стал примером того, как преодолевать трудности

Полузащитник сборной Испании Родри рассказал, что для него значит «Золотой мяч» ЧМ-2026, и назвал себя примером преодоления трудностей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
40

«Они видят историю игрока, который покорил вершины успеха, а затем столкнулся с тяжелыми испытаниями, но благодаря упорному труду и настойчивости в итоге удалось добиться признания.

Я — пример того, как можно преодолеть трудности. Возможно, многие не знают меня лично, но я искренне чувствовал поддержку и любовь болельщиков в Испании», — приводит слова Родри Marca.

Минувший сезон в составе «Манчестер Сити» для испанца оказался непростым: полузащитник несколько раз выбывал из-за травм. Несмотря на это, на чемпионате мира он провел все восемь матчей и стал ключевой фигурой в игре команды. Хотя Родри не отметился голами или результативными передачами, сборная Испании пропустила за весь турнир лишь один мяч.

В финале ЧМ-2026 испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти