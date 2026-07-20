«Это был близкий матч». Трамп — о финале ЧМ-2026

«Думаю, что обе команды играли хорошо. Сказал бы, что Испания выглядела получше. Но обе команды добрались до финала. Поэтому было очень интересно. Показалось, что Испания доминировала, но это был близкий матч. Это было здорово, отличное мероприятие», — сказал Трамп.