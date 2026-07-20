Сборная Испании возглавила рейтинг ФИФА после победы на ЧМ-2026

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В решающем матче испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
После победы на турнире сборная Испании обошла сборную Аргентины и вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА. Испанцы возглавляли его с сентября 2025-го по март 2026 года.
После ЧМ-2026 из топ-10 сборных мира выпала сборная Германии, которая уступила место сборной Мексики. Норвежцы поднялись на 12 позиций — с 31-го на 19-е место. Сборная России осталась на 35-м месте.
Рейтинг сборных ФИФА от 20 июля:
- (2). Испания — 1995,88
- (1). Аргентина — 1970,37
- (3). Франция — 1948,97
- (4). Англия — 1922,83
- (6). Бразилия — 1804,92
- (7). Марокко — 1803,99
- (5). Португалия — 1787,85
- (9). Бельгия — 1778,36
- (8). Нидерланды — 1775,54
- (14). Мексика — 1754,30
- (13). Колумбия — 1739,89
- (10). Германия — 1726,22
- (11). Хорватия — 1723,05
- (19). Швейцария — 1710,88
- (12). Италия — 1704,73
- (17). США — 1690,33
- (18). Япония — 1673,68
- (15). Сенегал — 1653,43
- (31). Норвегия — 1651,29
- (16). Уругвай — 1634,70
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти