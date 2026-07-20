Испания побила рекорд Италии по матчам без поражений

Испанцы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Первый титул команда завоевала в 2010 году на турнире в ЮАР. Аргентина, выигравшая чемпионат мира в Катаре в 2022 году, не смогла подтвердить звание сильнейшей сборной планеты.