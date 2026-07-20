Де ла Фуэнте стал третьим тренером, выигравшим ЧМ и Евро

Победа на ЧМ-2026 стала для де ла Фуэнте пятой во главе испанских сборных разных возрастов. Ранее он также выигрывал чемпионат Европы до 19 лет (2015), чемпионат Европы до 21 года (2019) и Лигу наций-2022/23.