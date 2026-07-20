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Де ла Фуэнте стал третьим тренером, выигравшим ЧМ и Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал третьим специалистом, которому удалось выиграть ччемпионат мира и чемпионат Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
40

В решающем матче ЧМ-2026 испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

В 2024 году под руководством де ла Фуэнте испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв в финале сборную Англии (2:1).

Де ла Фуэнте повторил достижение немца Хельмута Шена, выигравшего со сборной ФРГ Евро-1972 и ЧМ-1974, и соотечественника Висенте дель Боске, приведшего сборную Испании к победам на ЧМ-2010 и Евро-2012.

Победа на ЧМ-2026 стала для де ла Фуэнте пятой во главе испанских сборных разных возрастов. Ранее он также выигрывал чемпионат Европы до 19 лет (2015), чемпионат Европы до 21 года (2019) и Лигу наций-2022/23.

Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе 2023 года. Под его руководством «красная фурия» провела 49 матчей, в которых одержала 39 побед при семи ничьих и трех поражениях.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти