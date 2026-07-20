Де ла Фуэнте стал третьим тренером, выигравшим ЧМ и Евро

В решающем матче ЧМ-2026 испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
В 2024 году под руководством де ла Фуэнте испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв в финале сборную Англии (2:1).
Де ла Фуэнте повторил достижение немца Хельмута Шена, выигравшего со сборной ФРГ Евро-1972 и ЧМ-1974, и соотечественника Висенте дель Боске, приведшего сборную Испании к победам на ЧМ-2010 и Евро-2012.
Победа на ЧМ-2026 стала для де ла Фуэнте пятой во главе испанских сборных разных возрастов. Ранее он также выигрывал чемпионат Европы до 19 лет (2015), чемпионат Европы до 21 года (2019) и Лигу наций-2022/23.
Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе 2023 года. Под его руководством «красная фурия» провела 49 матчей, в которых одержала 39 побед при семи ничьих и трех поражениях.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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