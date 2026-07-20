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Ферран Торрес признан лучшим игроком финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес признан лучшим игроком финального матча ЧМ-2026 после победного гола в дополнительное время. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
40

В решающей встрече испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0. Торрес появился на поле на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный и победный мяч. Этот гол стал для Торреса единственным на турнире.

Форвард вошел в историю мировых первенств, став лишь вторым футболистом, который вышел на замену и принес своей сборной победу в финале чемпионата мира. До него подобное удавалось только немцу Марио Гетце, забившему решающий гол Аргентине в финале ЧМ-2014.

Благодаря победе над Аргентиной сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира. Свой первый титул команда завоевала в 2010 году в ЮАР.

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел с участием 48 национальных сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти